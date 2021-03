Redação Últimas Notícias

Preocupado com o vertiginoso aumento de casos de Covid-19 em Formiga, como também se nota em inúmeras cidades brasileiras, o prefeito Eugênio Vilela determinou que todas providências sejam tomadas no sentido de que seja montado um hospital de campanha, inicialmente, pensado em manter 20 leitos.

O local escolhido para a implantação da nova estrutura é o Ginásio Vicentão, em razão da localização (central e próximo da Santa Casa de Caridade, UPA e tenda).

Inicialmente, serão montadas as “baias” para o funcionamento das enfermarias e fechamento dos demais locais destinados aos equipamentos necessários para o atendimento de pacientes.

Atualmente, o município conta com os leitos da Santa Casa destinados a pacientes Covid e, na semana passada, o município liberou mais 15 leitos no Hospital Santa Marta.

Segundo apurou o Últimas Notícias, os custos com a implantação do hospital de campanha serão integralmente suportados com recursos municipais.