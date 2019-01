Solenidade ocorreu nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

O prefeito Eugênio Vilela esteve nesta terça-feira (1º), na solenidade de posse do novo governador de Minas, Romeu Zema, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na transmissão do cargo, o chefe do Executivo mineiro recebeu o colar da inconfidência das mãos do então governador Fernando Pimentel.

Único governador eleito pelo Partido Novo e estreante na política, Romeu Zema é formado em administração e vai herdar um estado com sérios problemas de caixa. Desde fevereiro de 2016, os salários dos servidores são parcelados e eles ainda não receberam o décimo terceiro. Zema disse que a previsão de déficit nas contas correntes ultrapassa os R$30 bilhões em 2019 e, se nada for feito, passará de R$100 bilhões nos próximos anos. Ele prometeu conter a crise fiscal do estado.

O prefeito Eugênio demonstrou apoio ao novo governador e saiu da solenidade confiante de que ele fará um ótimo governo e irá resolver a grave crise econômica do Estado com os municípios.

De Belo Horizonte, Eugênio seguiu para Brasília para prestigiar a posse do novo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que ocorre nesta quarta-feira (2), às 17 h. O prefeito foi convidado para as duas posses. Diante de determinações do cerimonial do governador, não pode registrar a solenidade com fotos.