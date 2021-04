O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela Júnior, receberá, no dia 6 de maio, homenagem do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG como Prefeito Administrador, durante o II Fórum de Gestão Pública – Fogesp.

A honraria tem como objetivo consagrar prefeitos e vereadores de Minas Gerais que são profissionais de Administração registrados no CRA-MG.

O II Fogesp acontece entre os dias 4 e 6 de maio, virtualmente, e contará com 18 palestrantes de renome na administração pública, divididos em palestras e painéis com temas atuais, que englobam as esferas federal, estadual e municipal.

Entre os temas que serão apresentados, estão: Transformação Digital, licitação e contratos administrativos, órgãos de controle, governança, ferramentas de gestão, desafios do saneamento básico, modernização, equilíbrio financeiro, inteligência artificial, laboratórios de inovação, arbitragem, uso dos espaços visuais urbanos e gestão pública em tempos de pandemia. “