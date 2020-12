O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, por meio vídeo divulgado na tarde desta quarta-feira (8) informou sobre a articulação feita pela administração municipal em busca da habilitação de mais leitos Covid-19 na Santa Casa de Formiga. Ele destacou as novas medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus no município.

Juntamente com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, o chefe do Executivo ressaltou sobre o aumento das contaminações na cidade. “Eu não deixei um dia sequer de articular com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Estou indo para Belo Horizonte para tratar de outros assuntos, mas o mais importante é a volta da habilitação dos leitos de UTI, que foram desabilitados”.

A cidade chegou a ter 19 leitos da Santa Casa de Caridade e hoje apenas cinco são exclusivos para pacientes com a Covid-19. “O Ministério da Saúde não está articulando o pagamento para os 19, e sim apenas para cinco. Nós vamos conseguir reabilitar esses leitos”.

De acordo com ele, Formiga está inserida no Programa Minas Consciente. “Então nós temos que seguir todas as determinações do estado que dividiu as regiões de Minas Gerais nas ondas vermelha, amarela e verde”.