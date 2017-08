Da redação

Uma comitiva da cidade de Formiga, formada pelo juiz de Direito,Rodrigo Márcio de Sousa Rezende, pelo prefeito Eugênio Vilela, pelo vereador José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha) e pelo tenente Flávio esteve nesta quinta-feira (10), na cidade de Lagoa da Prata.

A visita teve como objetivo conhecer a estrutura do Sistema Olho Vivo de monitoramento das vias da cidade, implantado no início deste ano. Para isso, a comitiva esteve na sede da Guarda Civil de Lagoa da Prata, de onde são acompanhadas as imagens em alta definição das 15 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, definidos a partir de um estudo realizado pela Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e a empresa especializada contratada para a instalação dos equipamentos.

De acordo com o tenente Luciano, que atua em Lagoa da Prata, desde a instalação, a queda nos números da violência na cidade tem sido animadores: “Nos casos dos crimes de maior potencial ofensivo (homicídios, estupros, latrocínio dentre outros) a redução foi de 20% e dos crimes de menor potencial ofensivo (furto simples, lesão corporal leve dentre outros) a redução foi de 35%”.

Redução que vem sendo sentida pela população e por quem visita a cidade, como é o caso do juiz Rodrigo Márcio de Sousa Rezende que atua em Formiga, mas é lagopratense e visita a cidade aos finais de semana. “Como em Formiga estamos observando, infelizmente, o aumento da criminalidade, propus ao prefeito e ao Cabo Cunha, sempre atuante e preocupado com a segurança pública, que viéssemos aqui, conhecer de perto essa estrutura”, comentou o magistrado.

Em Lagoa da Prata, a instalação do sistema é fruto da parceria entre administração municipal,Polícia Militar e Guarda Municipal,comandada por Emerson Silva dos Santos que destacou, que a mudança trazida pela instalação do sistema não é apenas na redução da criminalidade: “Nós temos aqui a nossa praia popular, principal cartão postal da cidade. Antes da instalação, era normal ver usuários de drogas por lá. Hoje as famílias podem frequentar tranquilas aquele espaço”, disse.

Recebidos pelo prefeito de Lagoa da Prata, Paulo César Teodoro, pelo vereador sargento Edmar Nunes,secretários e direção do Saae, os representantes de Formiga relataram estar impressionados com a excelente estrutura implantada na cidade. “Quero agradecer a visita e as trocas de conhecimento e incentivá-los a investir nesse sistema que tem como grande beneficiada, a população”, comentou o prefeito de Lagoa da Prata.

Com os conhecimentos e experiências adquiridas durante a visita, o prefeito de Formiga já fala com otimismo sobre a instalação de um sistema semelhante em Formiga. “Há sim viabilidade para a implantação do Olho Vivo em Formiga. De acordo com o que foi verificado, os custos não são tão altos como se pensava. Já determinei ao setor de licitação que verifique as peculiaridades exigidas para a contratação do serviço que em Lagoa da Prata funciona em parceria com a Guarda Municipal e Polícia Militar e que no nosso caso será em parceria com a PM”, comentou Eugênio Vilela, que entende que a implantação do sistema é um importante reforço para a segurança pública da cidade.

O vereador Cabo Cunha também se manifestou sobre a visita afirmando que órgãos como Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, Executivo e Legislativo estão juntos no esforço de trazer o Olho Vivo para Formiga.