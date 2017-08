O prefeito Eugênio Vilela nomeou, nesta segunda-feira (14), o engenheiro civil Luciano Aparecido Chagas, que será o responsável pelo trânsito em Formiga. Luciano vem atuando como supervisor de Estudos de Mobilidade na Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e foi cedido, por meio de uma licença contratual, a pedido do prefeito, sem ônus para o órgão de origem, para desenvolver melhorias no trânsito em Formiga. O salário a ser pago ao engenheiro pela Prefeitura de Formiga ainda não foi divulgado.

Luciano é formiguense e, segundo a administração municipal, possui vasta experiência ligada ao gerenciamento de transporte e trânsito.

A princípio, o engenheiro irá envidar esforços para trabalhar na municipalização do trânsito e propor melhorias que proporcionem um fluxo de tráfego agradável e seguro para motoristas e pedestres. “Uma cidade com um trânsito harmônico e eficiente melhora bastante a qualidade de vida de seu povo. Tenho observado isso nesses mais de 20 anos atuando com estudos voltados para o trânsito e transporte. Esse será um novo desafio na minha carreira e um grande prazer voltar à minha cidade natal”, destacou Luciano.

O prefeito Eugênio Vilela deu as boas vindas ao novo servidor do município e destacou, “o Luciano é uma grande autoridade nos assuntos ligados a trânsito e transporte e tenho certeza que sua contribuição irá melhorar muito a mobilidade urbana em nossa cidade”.

Municipalização do Trânsito

Com a municipalização, as prefeituras tornam-se responsáveis pelo planejamento, projeto, operação, fiscalização e educação de trânsito, não apenas no perímetro urbano, mas também nas estradas municipais. Assumem as questões relacionadas ao pedestre, à circulação, ao estacionamento, à parada de veículos e à implantação da sinalização, atendendo de forma direta as necessidades da comunidade.

Currículo

Luciano Chagas é formiguense, graduado em engenharia civil pela UFMG, com ênfase em Transportes, é mestre em Transportes, também pela UFMG. Atuou como projetista de sistema viário e na compatibilização de projetos do Programa de Recuperação e Revitalização dos Cursos D’água em Leito Natural em Belo Horizonte (DRENURBS). Atuou como Analista de Transportes e Trânsito da BHTrans, responsável pelos projetos dos Sistemas BRT (Bus Rapid Transit) de Belo Horizonte – BRT Move – dos corredores Antônio Carlos, Pedro I, Vilarinho e Cristiano Machado. Atualmente, é supervisor de Estudos de Mobilidade na Gerência de Planejamento da Mobilidade da BHTrans. Luciano possui também mestrado em Geotecnia e Transporte, pela UFMG.