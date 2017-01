Em meio à crise financeira que assola o país e fez com que 32 Prefeituras do Brasil a fora decretassem calamidade financeira, sendo oito em Minas Gerais, neste mês – segundo reportagem de O Tempo; a administração municipal de Formiga informou que o prefeito Eugênio Vilela pretende reajustar o salário dos servidores municipais em mais de 7%.

A proposta foi apresentada na segunda-feira (16), em reunião com a direção do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor).

Eugênio explicou que 1,88% do aumento é referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor(INPC) acumulado de junho a dezembro de 2016 e será concedido imediatamente, enquanto 5,22% é a perda real de 2016 calculada pelo sindicato, que serão acrescidos aos salários de forma parcelada nos próximos cinco meses. A taxa vai variar, pois também entrará no cálculo o INPC de janeiro deste ano.

Além do reajuste, o prefeito ofereceu aos servidores aumento de R$20 no vale-alimentação e passar a diária de viagem para R$ 50, sendo que para deslocamentos inferiores a seis horas, a diária será de R$ 25.

Outra medida aprovada pelo prefeito e que fazia parte da pauta de reivindicações se refere a alteração do período de férias dos servidores para 25 dias úteis. No entanto, isso só poderá entrar em vigor no ano que vem, um ano após a aprovação da mudança. O pedido de equiparação salarial de algumas categorias específicas também deverá ser analisado pelo Executivo ao longo do primeiro semestre.

O presidente do Sintramfor, Natanael Alves Gonzaga, disse ter gostado das propostas. “Eu achei a reunião produtiva, apesar do fato de algumas questões, que nós apresentamos, ainda estarem sendo analisadas pela Prefeitura. Entendemos que, se abrirmos muito o leque de propostas, pode haver o risco de o Município não conseguir pagar tudo em dia. Agora, vamos levar as propostas para a assembleia dos servidores decidirem se aceitam ou não.”

Eugênio destacou ainda que é objetivo de sua administração, valorizar o servidor. “Nós vamos fazer de tudo para dar aos nossos funcionários a melhor condição de trabalho possível. Infelizmente, não é possível oferecer um reajuste maior, pois ainda estamos com dificuldades financeiras. Mas acredito que os servidores ficarão satisfeitos com nossas propostas.”

Pela Prefeitura, além de Eugênio, também participaram do encontro o secretário municipal de Fazenda, Cleuton Lima, a procuradora, Sandra Micheline Castro Salviano e o procurador adjunto, José Ferreira de Oliveira Neto. Pelo sindicato, acompanharam Natanael a vice-presidente, Evangelina Vitória Santos, e o advogado Vicente de Paulo Faria.

Reajuste em 2016

Em 2016, os servidores municipais quase ficaram sem reajuste salarial.

O Executivo e o Sintramfor apresentaram o projeto de reajuste anual em cima da hora e com um índice de 9,81% de aumento. O projeto foi alvo de muita discussãouma vez que a lei eleitoral estabelece que a revisão após 2 de abril tenha como índice o INPC de janeiro à data-base que, em Formiga, até 2016, era 1º de maio, chegando à revisão de 4,59%. No projeto enviado, a variação era do período de maio de 2015 a maio de 2016 – uma variação fora do período e acima de 12 meses.

O projeto só foi aprovado após a terceira reunião extraordinária realizada em uma única semana pelos vereadores. Servidores presentes na reunião “correram atrás do prejuízo” para conseguirem pelo menos os 4,59% de reajuste, obtidos em cima da hora.