Na tarde desta quarta-feira (24), o prefeito Eugênio Vilela, acompanhado dos secretários municipais Millena Ribeiro e Leyser Rodrigues, participou da benção das instalações do ABC Atacado e Varejo. O local entra em funcionamento para a população a partir das 8h de amanhã.

O empreendimento conta com 6,5 mil metros de área construída e gerou quase 200 empregos diretos. Serão oferecidos produtos com preço de atacado e varejo que atende a revendedores, utilizadores, transformadores e o consumidor final. “Gratidão a todos os colaboradores e feliz por fazer parte desta conquista para Formiga e toda a região” destacou o empresário Valdemar Martins Amaral.

Já o diretor do ABC, Túlio Martins enfatizou que em 2001 Formiga foi a primeira cidade, após Divinópolis onde está instalada a matriz, a receber uma loja do ABC. “Formiga sempre está no nosso planejamento de expansão. Obrigada Eugênio e equipe por nos abrir as portas novamente”.

Em seu pronunciamento, o prefeito Eugênio Vilela destacou a geração de empregos e os benefícios não somente para Formiga, mas também para toda a região. “Parabenizo a todos os envolvidos deste grande empreendimento. Uma empresa que gera tantos empregos para Formiga, uma empresa que cria oportunidades para a região”.