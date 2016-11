“Estamos enfrentando problemas em quase todas as áreas. Mudamos alguns secretários e criamos uma comissão para analisar as despesas, com isso vários pagamentos do município estão suspensos. Mas hoje, você percebe que os funcionários trabalham com mais entusiasmo para atender bem a população”, comentou o prefeito.

Eduardo assumiu a Prefeitura de Formiga no dia 5 de setembro após o afastamento, por determinação da Justiça, de Moacir Ribeiro.

Sobras orçamentárias

Até o fim de dezembro, a Câmara terá que devolver cerca de R$260 mil para a Prefeitura, referentes às sobras orçamentárias. É com esse valor que o prefeito pretende dar andamento a dois pedidos importantes da população: compra do mamógrafo e término das obras de pavimentação de 20 ruas do município.

Mamógrafo

O equipamento no valor de R$350 mil é considerado indispensável para a identificação precoce do câncer que mais mata mulheres no Brasil, mesmo tendo grandes chances de cura.

Em Formiga, o equipamento está quebrado há mais de um ano. Diante do problema, a Câmara passou a pressionar o Executivo, trancando a pauta de votações e fazendo insistentes questionamentos ao secretário de Saúde, Ronan Rodrigues, que acompanhou o prefeito nessa segunda, quando a notícia da compra foi dada. “Nesta segunda-feira, eu solicitei ao secretário de Saúde, que fizesse um processo licitatório para a compra do mamógrafo analógico. É um aparelho que ficará para o município, a entrega deve ocorrer em 30 dias e eu nem estarei mais à frente da Prefeitura. O importante é que fique esse legado. Dei minha palavra sobre a aquisição do mamógrafo e venho buscando soluções. Se tivesse que escolher entre o mamógrafo e o calçamento dessas ruas eu viria aqui antes expor o problema para vocês. Prefiro sair com a cabeça erguida do que com vergonha da população”,comentou Eduardo Brás, ao dar a notícia.