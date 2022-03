Na última reunião ordinária realizada, na segunda-feira (14), pela Câmara Municipal de Formiga, o Projeto de Lei 257/2022 que solicitava a autorização para a venda de um terreno da Prefeitura Municipal foi rejeitado por 5 votos a 4.

De acordo com o chefe do Executivo, Eugênio Vilela, o terreno está inutilizado pela administração municipal e a finalidade da venda seria aplicar o recurso obtido na reforma de três unidades de saúde e da sede da Secretaria Municipal de Saúde (edifício Antônio Vieira).

O terreno em questão se tratava de área anteriormente conhecida como Fazenda da Feama.

Durante a reunião ordinária do Legislativo, de segunda feita (14), o vereador Cabo Cunha ao justificar seu voto contrário à aprovação do projeto afirmou: “eu fiz contato com pessoas que estão envolvidas na avaliação (do terreno), sabe qual é o valor? É o dobro! Se não for três vezes mais do que está aí. De duas a três vezes o valor de cada alqueire, de cada metro quadrado de cada extensão daquela região”, disse.

Nessa terça-feira (15), os vereadores Juarez Carvalho, Cabo Cunha, Luciano do Gás e Cid Corrêa, visitaram a fazenda e publicaram vídeo nas redes sociais, justificando a não aprovação do projeto e sugerindo novos aproveitamentos para a área que no entender deles, estava há muito tempo abandonada pela administração municipal.

Indignado com a denúncia trazida a público pelo vereador Cabo Cunha e que, ao ver do prefeito, está descabida de qualquer fundamento, Eugênio se defendeu publicando veemente resposta por meio das redes sociais e, de entrevista concedida à Rádio Líder FM, refutando passo a passo a denúncia que qualificou como sendo politiqueira e irresponsável.

Diante da grave afirmação do edil, o prefeito Eugênio Vilela protocolou um documento no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pedindo que o órgão (que é o titular de ações em defesa do patrimônio público), ouça o vereador Cabo Cunha e os demais edis que fizeram a mesma alegação levantando irresponsavelmente dúvidas sobre as avaliações realizadas. No documento, Eugênio pede que o MPMG também ouça os demais envolvidos no processo: ele próprio e as empresas que apresentaram os laudos de avaliação.

Durante a entrevista à emissora de rádio, Eugênio detalhou as razões pelas quais recursos disponibilizados pelo governo federal e/ou estadual para a área de saúde, as quais são conhecidas como “verbas carimbadas” e não podem ser aplicadas fora de sua destinação, como, por exemplo: serem utilizadas para o custeio de reformas das edificações que as abriguem.

Citou, inclusive, o caso do Edifício Antônio Vieira, que além de ser um prédio tombado, está em situação crítica, com todo o terceiro pavimento interditado. Rebateu assim, a “falácia” de que no orçamento, tem muito recursos sobrando para a saúde aplicar nas tais reformas.

O prefeito ao responder uma indagação do entrevistador disse: “de fato, com a destinação dos recursos prevista no projeto, fica muito claro que quem voltou contra a sua aprovação, esteve sim, votando contra a possibilidade de haver melhorias no atendimento da saúde pois, sem a reforma física dos prédios que atendem os usuários em tais unidades, como eles mesmo mostraram recentemente em vídeos por eles produzidos e divulgados através das redes sociais, algumas delas estão a ponto de serem interditadas, como já ocorre no Antônio Vieira”.

Eugênio disse também que “a providência que tomou junto ao Ministério Público se dá dentre outros motivos, em face de que no mínimo este vereador que levianamente fez esta acusação, assim como os que com ela concordaram, cometeu (ram) o crime de prevaricação, dentre outros que certamente o MP irá analisar”.

Ouvindo os vereadores:

Cabo Cunha: “confirmo que hoje aquilo lá vale pelo menos três vezes mais. Além disto, estou amparado como legislador pelo art. 29 – da Constituição da República – inciso 8º . Tenho liberdade de fala, de voto! Quem não tem imunidade é ele. Da mesma forma, nós aqui na Câmara vamos tomar as mesmas providências”, concluiu.

Luciano do Gás: “ Sou contra vender qualquer patrimônio público. Sobre o valor apresentados, digo que antes mesmo do projeto descer, andei averiguando e concluí que o valor do terreno é no mínimo, o dobro do que foi apresentado. Vamos supor que vendam tudo por R$1 milhão. Isto não dá para fazer as reformas e aí, nada termina e ainda fiamos sem o terreno. E porque não apresentaram as planilhas de custo das tais reformas?”.

O portal não conseguiu contato com Juarez Carvalho, Flávio Couto e Cid Corrêa até o fechamento desta matéria.

NR: A pergunta para a qual ainda aguardamos a resposta é: se havia na Câmara a certeza de que o processo e toda a documentação analisada indicava a possível existência de fraude cometida (crime), como se explica que o projeto, que passou por comissão especial, ainda assim, desceu ao plenário?