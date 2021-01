Na tarde de terça-feira (5) o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, juntamente com a vice-prefeita, Adriana Prado, se reuniu com o secretariado. Sem muitas alterações no alto escalão municipal, com relação ao mandato anterior, o chefe do Executivo fez o alinhamento de propósitos e planejamento para os próximos anos.

O prefeito Eugênio Vilela fez questão de entregar para cada secretário uma cópia do plano de governo. “Será o nosso norte. Neste plano estão todas as diretrizes para mandato. Agradeço o empenho dos que continuam com a gente e recebo os novos secretários pedindo que continuem este trabalho de integração e solidariedade. Nós da prefeitura somos os servidores públicos número um, tudo o que fizermos será em benefício da população”, ressaltou.

Dentro do plano de governo, Eugênio destaca algumas obras como o término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a construção da barragem do Saae que já está em andamento o pedido de licença ambiental junto a Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram). “Ainda temos obras de asfaltamento e recapeamento em várias vias que tão logo termine o período chuvoso já serão executadas estas obras, porque não dá para fazer em época de chuvas. É prioridade também fazer a reforma de telhados de escolas e ainda este ano vamos licitar a reforma do Antônio Vieira onde é a Secretaria de Saúde e também de três postos de saúde. Vamos terminar, também, o Posto de Saúde do Engenho da Serra”, destacou o prefeito.

Secretários