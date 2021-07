O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, recebeu nesta terça-feira (13) o presidente da Câmara, Flávio Martins e os vereadores Marcelo Fernandes, Joice Alvarenga e Tocão. O assessor parlamentar Matheus Faria, estava representando o vereador Juarez Carvalho.

Na ocasião, os parlamentares entregaram ao chefe do executivo um cheque no valor de R$300 mil referentes a primeira parcela da devolução do duodécimo (repassado à Câmara para custeio das despesas legislativas) que será utilizada no pagamento do Auxílio Emergencial Municipal.

A lei que cria o benefício municipal foi sancionada em abril, prevê o pagamento de três parcelas de R$300,00 e beneficiará 2.750 famílias formiguenes. Para começar a pagar o auxílio, a prefeitura aguarda a liberação por parte da Caixa Econômica Federal.

Fonte: Decom