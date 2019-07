Por Paulo Coelho

Liderados pela presidente do Centro Comunitário de Pontevila, Janaina Carla Pedrosa, moradores do distrito turístico foram recebidos na manhã desta quarta feira (17) pelo prefeito Eugênio Vilela que esteve acompanhado dos secretários de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues e de Obras, José Ronaldo Couto.

Na ocasião o prefeito recebeu, anotou e discutiu sobre a possibilidade de atender as reivindicações dos moradores, firmando a promessa de atendê-las dentro de um cronograma que segundo Eugênio informou, está sendo seguido pela administração.

A melhoria das estradas rurais da região de Pontevila, o recapeamento e tapa buracos no trecho de acesso ao distrito, limpeza das laterais da rodovia que liga Pontevila ao Hotel Marina, melhoria de iluminação pública em alguns locais, inclusive com extensão de rede, capina e limpeza na praça central do distrito, limpeza de quadras esportivas, melhorias no campo de futebol, providências junto à concessionária de transporte coletivo visando o melhor atendimento no que tange a horários e providencias que resultem em mais conforto e segurança aos usuários, melhorias na coleta de lixo, melhorais na sinalização de transito como substituição de placas, retirada de vegetação que coloca em risco a estabilidade do aterro do Papagaio e construção de um velório, figuram dentre a extensa lista de reivindicações apresentadas ao prefeito.