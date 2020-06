O prefeito Alexandre Kalil (PSD) decidiu recuar no processo de reabertura do comércio de Belo Horizonte.

A partir da próxima segunda-feira (29), apenas serviços considerados essenciais poderão abrir as portas. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (26) e tem o objetivo de frear a propagação do novo coronavírus e conter a crescente demanda por internações no sistema público de saúde.

Poderão funcionar apenas supermercados, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde situados no interior de shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas. Esta é a chamada ‘Fase 0’ do processo de reabertura estabelecido pela prefeitura.



A medida foi tomada em conjunto pelo prefeito e os especialistas do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 na capital mineira. No processo de tomada de decisão, foram analisados três indicadores principais: o número médio de transmissão por infectado (Rt) e as taxas de ocupação de UTIs e leitos de enfermaria específicos para pacientes com a doença.



Ao justificar a decisão, Kalil citou a piora nos números da doença em BH. Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a capital registra 4.977 casos de Covid-19, dos quais 109 resultaram em mortes.



“Quando fui alarmista, quando avisei que o bombardeio ia chegar, todos os aproveitadores de plantão usaram muito isso (contra mim). Então, quero avisá-los que o bombardeio chegou à nossa cidade e nós vamos tentar controlá-lo”, disse o prefeito.



“Eu, como prefeito, sentado aqui, peço desculpas a todos aqueles que respeitaram tanto este isolamento neste momento. Humildemente, peço à população de Belo Horizonte: vamos respeitar a ciência, vamos respeitar o que deu certo no mundo inteiro. Não há outro caminho. Estamos em descontrole? Não. Segundo fui informado pela equipe da Covid-19, não. Mas podemos chegar perto do colapso ou do descontrole”, completou Kalil.



Confira o que pode e o que não pode abrir a partir de segunda-feira em BH