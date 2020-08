O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, enviou nota à imprensa na manhã desta segunda-feira (31), para se posicionar a respeito de informações que circulam pela cidade, dando conta da demissão do secretário de Saúde de Formiga, Leandro Pimentel.

Além de negar a informação, prefeito destacou “a grande importância e profissionalismo do secretário à frente da pasta, com desempenho exemplar, principalmente, nesse momento de pandemia de Covid-19”.

De acordo com a administração municipal, o secretário também recebeu com surpresa a informação sobre o boato e reafirmou seu compromisso com a administração municipal e com os formiguenses na área da saúde de Formiga.