Quatro representantes da Associação dos Moradores dos Bairros Geraldo Veloso e Tino Pereira (AMOGVTINO) foram recebidas pelo prefeito Eugênio Vilela para uma reunião na manhã desta segunda-feira (19). O vice-prefeito e secretário de Educação Cid Corrêa e o vereador Sidney Ferreira estiveram presentes a convite do chefe do Executivo.

As moradoras dos bairros e membros da associação Lilian Silva, Flávia Mendonça, Kessia Ribeiro e Lidiane Souza aproveitaram o encontro para apresentar a Eugênio algumas demandas da região, como melhorar a sinalização de trânsito em algumas vias.

O prefeito mostrou-se solícito e afirmou que passará as demandas às secretarias competentes e ainda explicou às moradoras as ações que serão implementadas nos bairros.

Sobre a rua Contorno dos Palmares, que tem um enorme buraco Eugênio explicou que “o problema daquela via tem de ser solucionado pela empresa que fez o loteamento. No entanto, ela não quer fazer o reparo, então ajuizamos uma ação contra ela. Como na Justiça pode levar um tempo até termos uma decisão, resolvemos agir, já que a situação da rua é muito grave. Contando com o auxílio do vereador Sidney, conseguimos junto ao deputado federal Renato Andrade uma emenda parlamentar para realizar os reparos necessários na via”, explicou o prefeito.

“É uma verba de R$250 mil, com a Prefeitura tendo de entrar com a contrapartida de somente dez mil reais. Então, é uma parceria muito benéfica para o município. Importante destacar também que a Prefeitura ganhando da empresa na Justiça, será ressarcida, então o recurso poderá ser investido em outra obra”, comentou Sidney.

Em seguida, foi abordada a construção da creche na região. “Fui a Brasília e, por intecrmédio do deputado federal Jaime Martins, me reuni com o chefe de gabinete do presidente do Fundo Nacional de Educação, Rogério Fernando Lot. Lá, consegui o desbloqueio de R$ 1,2 milhão para a construção da creche. Temos de apresentar uma documentação que foi exigida e a obra deve ser iniciada no ano que vem”, relatou Cid.