O prefeito Eugênio Vilela se reuniu na noite de quinta-feira (5) com os moradores do Bairro Alvorada. O encontro, realizado no Salão Paroquial São Judas Tadeu, foi agendado pelo Grupo de Ação Social Padre Clemente e teve como objetivo discutir melhorias para o bairro.

Além do prefeito e moradores, participaram da reunião o secretário de Obras, José Ronaldo do Couto; o chefe do Setor de Trânsito, Luciano Chagas; o secretário de Fazenda, Cleuton Lima; o diretor do Departamento de Comunicação, Sandro Figueiredo; o Ouvidor Municipal, Welerson Andrade, e o vereador Flávio Couto.

Liderado por Gilberto Galdino, o grupo solicitou alguns serviços ao prefeito, como um maior número de redutores de velocidade na Avenida Salgado Filho. Na ocasião, o chefe do Setor de Trânsito mostrou aos moradores o projeto que vem sendo executado para alteração do trânsito nesta via, inclusive a instalação de redutores. Também foi abordada a operação tapa-buracos, a qual já foi iniciada no bairro.

Em relação ao fornecimento de água, o prefeito afirmou que, em breve, serão perfurados mais 11 poços artesianos em todo o município, o que melhorará o abastecimento geral em Formiga.

Durante a reunião, o prefeito deu uma boa notícia aos moradores, informando que o recebimento de contas do SAAE voltará a ser feito pelas lotéricas e deverá começar ainda neste mês. Ao final, foi feita uma apresentação ilustrativa das obras que estão sendo executadas pela Prefeitura de Formiga.