O prefeito Eugênio Vilela esteve nesta segunda-feira (2), em Divinópolis. Ele foi à Superintendência da Caixa Econômica Federal para ver a possibilidade de financiamento para a construção de uma nova barragem de captação d’água em Formiga.

Por intermédio do deputado federal Jaiminho Martins, Eugênio se reuniu com a superintendente do banco, Ana Maria Galinari de Oliveira. O prefeito foi acompanhado pelo vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Cid Corrêa, e pelo diretor do Saae, Capitão Sousa.

Além da possibilidade de financiamento junto à Caixa, Eugênio buscará também recursos de fundo perdido. Por isso, na semana que vem, o prefeito vai a Brasília, no Ministério das Cidades, buscar o aporte do Governo Federal para a nova barragem.

“A crise hídrica de Formiga não vem de hoje, há alguns anos a captação diminui drasticamente durante o período de estiagem e nada foi feito. Então, cabe à minha administração procurar os meios para evitar que problemas como o que estamos enfrentando neste ano se tornem comuns em nossa cidade. Importante ressaltar que estamos trabalhando incansavelmente para solucionar a questão. Ainda contamos com o importante apoio do Jaiminho para conseguir reuniões na Caixa e no Ministério das Cidades”, comentou Eugênio.