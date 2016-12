O prefeito de Formiga, Eduardo Brás, mais uma vez, visitou as instalações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e na oportunidade recebeu do diretor da autarquia, Paulo Coelho as informações sobre a atuação dele à frente da autarquia neste curto período que se iniciou, em 5 de setembro.

De início, o prefeito foi informado sobre as razões que exigiram a paralisação do fornecimento de água na terça e quarta-feira (13 e 14). Foi explicado a ele que o precário estado de parte do equipamento indispensável para o funcionamento da Estação de Tratamento (ETA 1), precipitou a decisão da paralisação: “Com estes registros, que tem mais de 40 anos de uso e constatando a impossibilidade de se reformar, em razão do alto custo dos batedores e do misturador que não mais funcionavam prejudicando a indispensável etapa a ser cumprida no processo de floculação que antecede os demais necessários ao adequado tratamento da água bruta, optamos pela imediata paralisação para a substituição dos mesmos”, informou Paulo.

Aproveitando a paralisação do abastecimento, a direção do Saae promoveu, após gestões havidas junto à Construtora Cazanga, a liberação da interligação de mais 420 metros da nova rede adutora, em rede de 500 milímetros construída no prolongamento do loteamento Serra Verde com colocação de diversos pontos de registro e ventosas, tudo de acordo com o projeto apresentado e às custas da Construtora.

Foi também realizada a limpeza da rede inicial da adutora e da captação até o mesmo loteamento, trecho este construído com a utilização de manilhas de concreto e em uso também há décadas.

O prefeito Eduardo Brás recebeu também informações, embora sucintas e de forma verbal, já que estarão mais bem detalhadas em relatório a ser apresentado em poucos dias (com o final do mandato), sobre alguns investimentos realizados na autarquia, a saber:

1 – Instalação dos quatro principais registros de controle da água filtrada, registros estes já adquiridos e estocados no Saae desde 2013;

2 – Compra e instalação de quatro agitadores e de um misturador, construídos em inox, com motores e painel elétrico automatizado, adquiridos por R$130 mil. Com isto a floculação se acelera e passará a permitir o tratamento de 225 litros de água por segundo.

3 – Aquisição de um monitor de coagulante, importado, da marca Chentrack, para controlar a dosagem e a dispensa automática do material destinado a acelerar a coagulação no tratamento, no valor de R$42.735.

Detalhe: com as providências tomadas, espera-se que a disponibilização de água bruta na ETA saia dos atuais 190 litros por segundo, para algo em torno de 230 a 240 litros por segundo. Com a construção de mais um filtro, estima-se que mantendo-se esta oferta de água bruta, o Saae poderá desligar grande parte dos poços artesianos que hoje complementam o fornecimento.

O tratamento, segundo informações do químico responsável do Saae, Flávio Leonildo de Melo, também poderá se dar, dependendo da turbidez da água (período não chuvoso) em algo em torno de 3 horas (tempo estimado de detenção). Isto significa maior agilidade no tratamento, maior oferta de água tratada e menos gastos de energia.

O diretor do Saae informou ainda ao prefeito sobre diversos outros investimentos e providências tomadas, destacando:

* Aquisição de bomba a vácuo para o veículo limpa-fossa, assim como reforma completa da bomba antiga (agora em estoque);

* Aquisição de cinco novas bombas para poços artesianos;

* Aquisição de estações elevatórias completas, (tanques, caixas, bombas – inclusive reservas) para instalação na Lagoa do Petito e no bairro Nova Conquista;

* Aquisição de mil hidrômetros;

* Pagamento do Projeto completo do Plano de Saneamento Básico (Lei aprovada);

* Aquisição de Projeto completo para construção da Estação de Tratamento do Lodo produzido pela ETA;

* Perfuração de poços artesianos nas comunidades rurais de Teodoros, Santa Luzia, Fivela – (instalação, painéis, bombas inclusive de reserva, padrões de energia);

* Manutenções na sonda com troca de parte da tubulação; troca de registros, etc;

* Reforma em caixa d’água de 50 mil litros, retirada do bairro Nossa Senhora de Lourdes e reaproveitada no Furnas Iate Clube (FIC);

* Compra de carrocerias para as camionetas F 4000;

* Compra de 9 banheiros químicos;

*Aquisição de equipamentos de segurança;

*Aquisição de computadores e de outros materiais necessários para o escritório;

* Aquisição de parte dos canos de grande bitola a serem utilizados na Estação de Tratamento de Lodo;

* Aquisição de material de consumo visando manter estoque mínimo dos materiais mais usados na elétrica, mecânica e hidráulica;

* Aquisição de 65 toneladas de asfalto a frio, empregados na recomposição de pistas de rolamento;

* Aquisição de tubos, manilhas e outros materiais de uso contínuo, havendo estoque para manter serviços em funcionamento em prazo estimado superior a 120 dias;

* Aquisição de produtos químicos e reagentes para funcionamento do laboratório e da ETA; tricloro (para 1 ano), sal para produção de cloro (11 meses), sulfato de alumínio e hidrato de cálcio em suspensão (45 dias); reagentes diversos (média 90 dias).

Na ocasião, o prefeito também foi informado de que a autarquia já quitou todas as suas obrigações com as aquisições havidas e a perspectiva é a de se passar o final do ano sem restos a pagar e com substancial sobra de recursos em caixa.