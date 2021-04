O Projeto de Lei de autoria do vereador Flávio Martins – atual presidente do Legislativo, aprovado por unanimidade, ao ser submetido à apreciação do Executivo, foi vetado integralmente.

A redação do Portal Últimas Notícias apurou que o veto foi protocolado na Câmara Municipal, na tarde dessa terça (20), com a justificativa que tradicionalmente acompanha decisões desta natureza e causou na Casa Legislativa certa perplexidade.

Segundo Flávio Martins, o projeto tinha a finalidade de apenas dar maior transparência no trato das questões relativas ao atendimento da vacinação no município, evitando, inclusive, a circulação de boatos sobre a possibilidade de ocorrência de casos de fura-filas.

Foto: Vereador Flávio Martins/Divulgação Câmara Municipal



No projeto original, foi juntada uma emenda do vereador Luciano do Gás, (Cidadania) e no entender dele, a exigência das informações sobre profissão e cargo ocupado pelo “vacinado”, seriam de grande valia para se de tornar mais transparente o contido na tal relação que, ao que se sabe, já foi enviada pelo próprio Executivo ao Ministério Público e à Comissão de Saúde especialmente criada para verificar fatos relacionados ao combate à pandemia. “Acredito que a exigência contida na emenda que apresentei, ainda não foi cumprida”, diz o vereador.

Flávio Martins disse à reportagem que de imediato nomeará uma comissão especial para estudar o veto que ele acredita será derrubado pela Casa.

Outros vetos em tramitação

Nos últimos dias, outros três projetos também foram vetados pelo Prefeito Eugênio Vilela e, segundo Flávio Martins eles já estão em poder das comissões especiais nomeadas para estudarem as justificativas apresentadas.

“Provavelmente, nas próximas reuniões, respeitados os prazos regimentais, todos deverão ser submetidos ao voto, podendo ou não, serem derrubados”, disse o edil.