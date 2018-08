Prefeitos de 17 cidades mineiras estão nesta quarta-feira (8), em Campo Belo, participando do Fórum emergencial: “Governo de Minas pague os municípios”.

O evento promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) tem como objetivo discutir a dívida do Estado com os municípios e encontrar estratégias para pressionar o governo a pagar o que deve.

Além do prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, e do presidente da AMM, Julvan Lacerda, estão presentes no encontro os chefes do poder Executivo das cidades de Campo Belo, Cana Verde, Perdões, Cristais, Candeias, Santo Antônio, São Francisco, Aguanil, Coqueiral, Nepomuceno, Itaúna, Lavras, Pará de Minas, Tapiraí, Santana do Jacaré e Luminárias.

Na ocasião, o prefeito de Formiga foi entrevistado pela imprensa de Campo Belo. Segundo ele, a situação está ficando insustentável. “A dívida do Estado com os municípios é grande e precisamos resolver essa situação. No dia 21 deste mês, participarei de outra mobilização promovida pela AMM em Belo Horizonte, na qual os prefeitos mineiros marcarão presença para pressionar o Governo do Estado.”