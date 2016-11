Da Redação

A diplomação do prefeito, vice-prefeito e vereadores de Formiga para o período de 2017 a 2020 está pré-agendada para o dia 6 de dezembro e ocorrerá no salão Professor Walmor de Borba, prédio 4, do Unifor-MG.

No evento, marcado para as 11h, a Justiça Eleitoral, por meio do juiz Rafael Guimarães Carneiro, diplomará Eugênio Vilela (prefeito eleito) e Cid Corrêa Mesquita (vice-prefeito eleito).

Para as cadeiras de vereador serão diplomados: Wilse Marques Faria, José Geraldo da Cunha, Evandro Donizeth da Cunha, Joice Alvarenga Borges, Sidney Geraldo Ferreira, Sandromar Evandro Vieira, Flávio Santos Couto, Flávio Martins da Silva, Mauro César Alves de Sousa e Marcelo Fernandes de Oliveira.

Córrego Fundo e Pimenta

As solenidades de diplomação dos eleitos em Córrego Fundo e Pimenta, (prefeito, vice e vereadores), cidades que juntamente com Formiga compõe a Zona Eleitoral 114, ocorrerão no mesmo dia, porém às 9h.

Érica Leão e Jaine Cristina Rodrigues Crescencio serão diplomadas para os cargos de prefeita e vice de Córrego Fundo respectivamente; Ailton Costa Faria (prefeito) e Rosilene Inácio de Oliveira (vice-prefeita) serão diplomados por Pimenta.

Possível Mudança

Segundo informações do Cartório Eleitoral de Formiga, a data da solenidade ainda não foi confirmada devido ao possível atraso na entrega dos diplomas e de um pedido feito pelos futuros chefes do Executivo que pretendem comparecer a um encontro para prefeitos eleitos do Tribunal de Contas do Estado, também agendado para o dia 6 de dezembro.

Proclamação

Não foram feitas reclamações ou impugnações ao resultado das eleições nos três municípios, durante o prazo legal. Portanto, todos os candidatos agora eleitos foram proclamados pela Justiça Eleitoral e estão aptos para serem diplomados e posteriormente empossados.

Posse

Em Formiga, a posse dos novos representes está marcada para o dia 1º de janeiro e ocorrerá no Ginásio do Vicentão, a partir das 16h.