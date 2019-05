Na terça feira (28), os prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) estiveram reunidos com o novo presidente de Furnas, Luiz Carlos Ciocchi, e todos os demais diretores, na busca de uma agenda positiva para o desenvolvimento da região de Furnas.

Em especial, a visita teve o objetivo de sensibilizá-lo a apoiar a construção de uma política que possibilite o uso múltiplo das águas do lago, mantendo-se uma cota mínima para o mesmo.

O presidente mostrou-se muito atento às demandas da associação, e, inclusive, disse: “…se os municípios precisam de Furnas, esta também precisa dos municípios…”

O presidente de Furnas afirmou estar aberto ao diálogo e que sempre receberá os prefeitos da Alago para discutir as demandas existentes que os aflijam, já que ela (Furnas), neste tocante, recebe a determinação do Operador Nacional do Sistema (ONS), mas que ele estará sempre pronto para acolher as demandas apresentadas, auxiliando nas soluções.