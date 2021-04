Prefeitos de Minas Gerais receberam com estranheza a declaração do governador do Estado, Romeu Zema (Novo), que atribuiu a demora na vacinação aos municípios.

Segundo eles, o governo do Estado está transferindo a culpa pela ineficiência e pela falta de vacinas a quem está na ponta e é mais prejudicado. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (8), o governador afirmou que cidades que vacinarem mais rápido receberão mais doses do imunizante contra a Covid-19 no Estado.

“Estão querendo atribuir a lentidão aos municípios. Não tenho conhecimento que isso ocorra em nenhuma cidade. Vacina é ouro, assim que chega as prefeituras correm para buscar, usam escolta da Polícia. Que prefeitura estoca vacina em um lugar correndo o risco de ser roubada”, questionou a presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), Ilce Rocha (PSDB).



“As vacinas chegam em poucas doses, é um processo cansativo para as cidades, porque chega em prestação, parece um ‘carnê’, mas toda semana os prefeitos estão se movimentando e agindo com responsabilidade”, completou Ilce, que também é prefeita de Vespasiano.



Para o prefeito de Nova Serrana, na região Oeste do Estado, Eusébio Rodrigues (MDB), falta transparência e liderança nas coordenações do processo de imunização. “As prefeituras têm hora marcada para buscar as vacinas, inclusive. O grande problema é que as vacinas não estão chegando. As recomendações mudam toda hora, uma hora você pode imunizar todas as pessoas com as doses que chegam, em outro momento você recebe a vacina carimbada que ela precisa ser só para a segunda dose. Falta liderança e agilidade, porque o prefeito está ali na ponta, é ele que conhece cada família e convive com o pesadelo de perto”, desabafou.



O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, reconhece que algumas prefeituras podem estar demorando na busca das vacinas, mas, segundo ele, esses são casos isolados. “O grande problema é que são muitos sistemas para alimentar, tem o municipal, estadual e o federal, às vezes, as prefeituras não atualizam com frequência. Mas a questão é que as vacinas são poucas, tem cidade recebendo sete doses. As prefeituras estão loucas para vacinarem”, destacou.

Cidades de Minas Gerais que vacinarem mais rápido receberão mais doses do imunizante contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo governador, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.