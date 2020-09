A Secretaria de Saúde de Formiga abriu processo de licitação para a compra de cinco veículos para servir a setores da pasta.

Dois dos automóveis a serem licitados devem ser do tipo minivan, com sete lugares, outros dois do tipo picape e um veículo tipo sedan. Todos 0 km, novos de fábrica.

As propostas poderão ser enviadas a partir das 8h desta quarta-feira (23), até às 7h59 do dia 5 de outubro, mesma data em que ocorrerá, a partir de 8h30, a abertura dos envelopes com as propostas.

A licitação ocorrerá na modalidade pregão eletrônico (071/2020).