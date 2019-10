Redação Últimas Notícias

Após o lamaçal que se formou na rua Flauzino Vaz, devido a realização de uma obra na via, a Prefeitura divulgou nesta quinta-feira (10) que adotou ação emergencial no local.

Nessa quarta-feira (9) o Últimas Notícias divulgou uma reportagem sobre a situação da via. Após a pancada de chuva que caiu na tarde de ontem, a terra provinda de um serviço relacionado à rede de água pluvial desceu para a parte baixa da rua.

A obra está sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Trânsito, sendo que o serviço foi terceirizado para a empresa Vigama, de Montes Claros. Há informações de moradores da via dando conta de que há alguns dias, funcionários da empresa não “aparecem” na obra. Na Prefeitura o portal apurou que o município já notificou a Vigama, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais.

Conforme nota enviada ao UN, como medida emergencial a administração municipal determinou, na noite de quarta, a lavagem da via e a retirada da terra acumulada. Ainda conforme a Prefeitura, ações que eliminem ou diminuam os impactos causados na região pelas chuvas durante as obras foram colocadas como prioridade pela Secretaria de Obras. “Diversos servidores, com o apoio da equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) estão atuando na construção de estruturas de dissipação das águas pluviais, que é um tipo de muro de contenção”.

Foto: Decom/Divulgação