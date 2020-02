A administração municipal de Formiga adquiriu nesta quinta-feira (6) uma máquina motoniveladora.

O equipamento de última geração irá compor a frota que é usada na manutenção dos mais de cinco mil quilômetros de estradas rurais.

A motoniveladora faz parte do pacote de equipamentos que foram comprados para reforçar o parque de máquinas do município. Tais equipamentos foram custeados pelo crédito aprovado pelo Banco do Brasil no valor de R$3 milhões, por meio da Lei elaborada pela atual gestão.

Os trabalhos nas comunidades rurais serão reiniciados após o período chuvoso. Enquanto isso, a frota passará por manutenção.