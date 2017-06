A Prefeitura divulgou nessa terça-feira (13), informações sobre a compra um veículo Ford Ka 0 km, repassado à Secretaria Municipal de Saúde.

O automóvel será utilizado pelo setor de Vigilância Epidemiológica.“Essa é uma conquista histórica. Com um veículo próprio para a vigilância epidemiológica poderemos fazer um melhor controle das doenças transmissíveis no Município, atingindo bons resultados”, comentou a chefe do setor, Ana Dalva Costa.

O novo veículo será utilizado para distribuição de vacinas, visitas domiciliares, transporte de pacientes com doenças como hanseníase e toxoplasmose, investigações epidemiológicas, condução de amostras biológicas, entre outros serviços do setor.