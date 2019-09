A Prefeitura de Formiga está analisando a possibilidade de reestruturação e regulamentação do horário de funcionamento da Rede Municipal de Educação durante os períodos de recesso escolar e férias anuais regulamentares das Escolas Regulares e dos Centros de Educação Infantil.

Nesta quinta-feira (12), o vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, acompanhado do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor), Natanael Gonzaga, entregou na Procuradoria Municipal o anteprojeto de Lei que contém as medidas referentes à reestruturação.

De acordo com o documento, o horário especial de funcionalmente das instituições de ensino, nos períodos de férias dos alunos, será alterado para quatro horas diárias, das 8h às 12h.

A regulamentação é destinada aos servidores do setor administrativo: secretário escolar; auxiliar de secretaria; oficial administrativo; bibliotecário; auxiliar de biblioteca; inspetor de alunos; servente escolar e zelador.