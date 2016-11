Da Redação

A Prefeitura anunciou, na manhã desta segunda-feira (28), que realizará a compra de um mamógrafo.

Quebrado há mais de um ano, as pacientes precisam pagar pelo exame em clínicas particulares, ou aguardar horários e veículos disponíveis para que o exame seja feito, gratuitamente, na cidade de Santo Antônio do Monte.

Segundo nota enviada pela Secretaria de Comunicação, o processo de licitação para a compra do aparelho já foi iniciado e a abertura da sessão deverá ocorrer nos próximos dias.

A expectativa da Prefeitura é que o mamógrafo custe em média de R$360 a 370 mil. A compra será realizada com 100% de recursos do município.

Ainda segundo a secretaria, o prefeito Eduardo Brás participará da reunião do Legislativo, na tarde desta segunda-feira (28), por meio da ‘Tribuna do Povo’, para anunciar a compra do mamógrafo aos vereadores.

O prefeito também aproveitará a oportunidade para falar do trabalho dele à frente do município.