Ações importantes afim de promover mais segurança na zona rural de Formiga foram realizadas nesta segunda-feira (23).

No período da manhã houve a apresentação do Projeto Cinturão Rural Setorizado e Digitalizado e a tarde houve a implantação da Rede de Produtores Rurais Protegidos. As ações são o fortalecimento da Prefeitura em parceria com Polícia Militar para levar mais segurança ao homem do campo.

O prefeito Eugênio Vilela participou pela manhã de uma palestra ministrada pelo Comandante da 7ª Região da Polícia Militar (RPM), coronel Wemerson Lino Pimenta, sobre o Cinturão Rural Setorizado e Digitalizado, recém-implantado na 7ª RPM, com possível ampliação para as cidades de Formiga, Arcos e Iguatama. O chefe do Executivo garantiu total apoio a implantação do Projeto na cidade.

O projeto tem como premissas: Fortalecer a segurança na zona rural, com a intensificação das ações preventivas realizadas pela Polícia Militar, por meio da Patrulha Rural. Melhorar a comunicação operacional com a efetiva implantação da rede digitalizada, o que proporcionará maior agilidade na resposta ao atendimento da comunidade rural, contribuindo assim para a prevenção e repressão qualificada ao crime e consequente aumento da sensação de segurança dos moradores e produtores rurais.