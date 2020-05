Cantores, músicos e todos os envolvidos nas montagens de palco, som, iluminação e outras estruturas para shows e eventos têm sofrido com a falta de renda, diante da paralisação das atividades, devido as medidas de prevenção ao coronavírus.

Diante disso, a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, está cadastrando esses profissionais.

Com o apoio da administração municipal, os donativos serão arrecadados durante a live “Graxa/Músicos Formiga”, que será transmitida pelo canal da 93 Play, no YouTube, no dia 21 de maio, às 20h.

A live será feita pelo grupo Facce Nova, composto por André Gouvêa (guitarra), Jaime Costa (baixo), Claudinho Batera (bateria) e Alex Arouca (teclados).