A Prefeitura de Formiga, por meio da Diretoria de Comunicação e da Secretaria de Saúde, apresenta à população mais uma dica de prevenção da dengue. Desta vez, a “Dica da Semana” é referente ao coletor de água da geladeira e ar-condicionado.

Confira:

Acredite. Sua geladeira e ar-condicionado podem se tornar um foco da dengue. Estes locais são ideais para o depósito de ovos do mosquito, pois armazenam a água do sistema de refrigeração. Fique de olho no que fazer para ficar livre da dengue nesses recipientes:

• Atrás da geladeira existe um coletor de água, lave-o com bucha e sabão uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado;