O prefeito Eugênio Vilela visitou, nessa terça-feira (21), algumas frentes de trabalho em Formiga. As obras estão programadas para serem concluídas no primeiro semestre deste ano.

O chefe do Executivo esteve na construção das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Nossa Senhora de Lourdes e Novo Horizonte; na creche Pró-Infância do bairro Geraldo Veloso; na sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e no Mirante do Cristo, que está sendo revitalizado.

A Prefeitura divulgou um vídeo com o andamento de cada um dos trabalhos. Confira: