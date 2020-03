A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, realizará a compra de materiais de serralheria para coberturas das quadras poliesportivas do bairro Areias Brancas/Centenário e da Escola Municipal Paulo Barbosa.

Nessa terça-feira (24), estiveram no gabinete do prefeito Eugenio Vilela, respeitando os protocolos de segurança contra o coronavírus, o secretário de Educação e Esportes Cid Corrêa, as diretoras das Escolas Municipais Franklin de Carvalho e Paulo Barbosa, Liliane e Juliana. Na ocasião, o prefeito autorizou a compra dos materiais de serralheria para que a equipe de manutenção da Secretaria de Educação realize a obra para cobertura metálica das quadras, dentro do prazo planejado pelos engenheiros.

Na quadra do bairro Areias Brancas/Centenário já está sendo realizada a fundação e na quadra da Escola Paulo Barbosa está sendo feita a terraplenagem do terreno. Dentro do planejamento estratégico, serão feita as coberturas no 1º e 2º semestres, respectivamente.

“Dentre as dezenas de quadras do município, já conseguimos reformar 10 quadras e, até o fim do ano, entregaremos mais outras cinco quadras. Dentro do cronograma e o planejamento, cumprindo os trâmites legais, cobriremos as quadras das Escolas Municipais José Honorato de Castro (em fase final), Paulo Barbosa e dos bairros Água Vermelha (fundação finalizada) e Areias Brancas Centenário (fundação em execução). É muito importante a recuperação desses equipamentos públicos que há vários anos não recebem manutenção”, disse Cid Corrêa.