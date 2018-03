Redação Últimas Notícias

A Prefeitura de Formiga pretende colocar à venda nove lotes do Patrimônio Municipal. O intuito da ação é arrecadar dinheiro para terminar obras inacabadas na cidade, como o calçamento de diversas ruas.

Na segunda-feira (12), a Prefeitura encaminhou para a Câmara um projeto de lei que autoriza a alienação de imóveis. No projeto são descrito quais os bens serão alienados:

-Uma gleba denominada área 02-B, com área de 4,05,00 hectares, situada em Cachoeira do Areião;

-Um terreno vago da quadra G, com área de 778 metros quadrados, na rua 11, no bairro Alto da Praia;

-Um terreno vago com área de 4.250 metros quadrados, que fica na quadra N, no Alto da Praia

-Um terreno vago caracterizado como lote 15 da quadra N, na rua Dez, no Alto da Praia;

-Um terreno vago caracterizado como área 02, situada na rua José Francino, Vila Padre Remaclo Fóxius, com área total de 1.270 metros quadrados;

-Um terreno vago, de forma irregular, medindo 3.350 metros quadrados, em Pontevila;

-Um terreno vago caracterizado como o lote 14 da quadra 4, na rua Padre Alberico, no São Luiz, com 360 metros quadrados de área;

-Um terreno vago caracterizado como área 03-A, situado na avenida Arnaldo Barbosa, no Santa Luzia, com área total de 2.375,70 metros quadrados;

-Um imóvel rural caracterizado como sendo a gleba B, com área de 5,56,00 hectares, em Cachoeira do Areião.

Segundo a proposta, o laudo com a avaliação do preço de mercado dos imóveis será elaborado na abertura do processo de alienação e os bens poderão ser adquiridos à vista ou em até duas parcelas.

A mensagem de n o 033/2018 que acompanha o projeto de lei informa que a alienação dos imóveis, que atualmente se encontram sem utilização, permitirá a redução do custo operacional do município com a manutenção deles e otimizará os investimentos públicos que atendam, de maneira mais eficaz, aos interesses dos cidadãos.

De acordo com a Prefeitura, a alienação dos bens permitirá ao município realizar três investimentos: a conclusão do Centro de Educação Infantil, no Geraldo Veloso; a execução de obras de infraestrutura nas ruas Nodge Teixeira de Lima e Frederico Soares de Souza, na Vila São Vicente e a conclusão das obras de pavimentação das ruas:

Alberto Soraggi

Antônio Rodrigues Oliveira

Dom Pedro II

Isolina Cândida de Souza

José Augusto de Souza

Lucimar Vital dos Santos

São Vicente de Paula

Rua E

Rua 1

Coimbra

Eva de Moura Mariano

Irene Rodrigues de Faria

Margarida Corrêa Nogueira

Padre Teodoro Antônio Becker

Pará de Minas

Professora Hilária Gontijo

Rios Tietê

Vereador Celso Fernandes Souto

Estas ruas estavam em execução pela Construtora Niemeyer, que, de acordo com a administração, teve o contato rescindido por não cumprir as obrigações contratuais.