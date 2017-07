Da Redação

A Prefeitura de Formiga iniciou na segunda-feira (24) um levantamento para mapear os produtores de cerveja artesanal do município e, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, o número de produtores interessados em receber incentivo é grande.

De acordo com o Executivo foi identificado no município um grande potencial para a produção de cerveja artesanal. Dessa forma, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pretende apoiar e incentivar a produção da bebida na cidade.

Na manhã desta quarta-feira(26), o cervejeiro Leonardo Emiliano Carvalho Maurício esteve na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico preenchendo seus dados. Ele afirmou que o apoio da Prefeitura está sendo muito bem recebido entre os produtores de cerveja artesanal. “Achei essa iniciativa da administração muito importante, ela vai estimular o crescimento da cultura cervejeira em Formiga e região. Também teremos acesso a mais conhecimento por meio da Prefeitura para oferecer um produto de maior qualidade para os consumidores”, comentou Leonardo, que produz a cerveja Monge’s Beer.

O cervejeiro ainda contou que ele e um grupo de cerca de 50 produtores pretendem se unir para fortalecer a produção em Formiga e que o apoio da Prefeitura será de grande importância para elevar o nível da cerveja produzida na cidade.

Todos os interessados estão convidados a preencher cadastro e questionário que podem ser baixados no site da Prefeitura (clique aqui) ou retirados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada em uma sala dentro do Terminal Rodoviário.

O cadastro e o questionário serão analisados e, a partir disso, com o apoio do Sebrae, das secretarias de Estado e outras entidades, serão iniciadas as atividades voltadas para o desenvolvimento do setor de produção de cerveja artesanal no município.

Ações

A primeira ação será uma palestra com o tema: “Como transformar sua paixão cervejeira em negócios?”, que será ministrada com o intuito de instruir os cervejeiros a se inserirem no mercado com sucesso.

A palestra será ministrada pelo palestrante Diogo Reis e ocorrerá no dia 24 de agosto, às 19h30, no auditório da UAB (antigo Cemap), que fica à rua Alderico Nogueira, 470, bairro Sagrado Coração de Jesus. Ela será realizada em parceria entre o Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Mais informações pelos telefones 3329-1823 e 99947-1983.