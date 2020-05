A cidade de Carmo do Cajuru registrou a primeira morte por Covid-19, segundo informou a Prefeitura nesse domingo (3).

De acordo com o município, o paciente, que não teve a idade divulgada, morreu no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, onde estava internado há mais de duas semanas.

Ainda de acordo com o Executivo, o caso estava sendo acompanhando desde o dia 9 de abril, quando houve a confirmação da doença no paciente.

O óbito não consta no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) deste domingo. Segundo o Estado, a cidade tem quatro casos positivos para a doença.

Flexibilização comércio

O comércio varejista, atacadista e também as academias de ginástica foram autorizados a retomar as atividades no dia 23 de abril. As atividades econômicas na cidade foram suspensas em março, com exceção dos serviços essenciais, por causa do coronavírus.

O decreto que permite a flexibilização das restrições comerciais foi publicado no dia 22.

Conforme o Executivo, os atendimentos nas lojas devem ocorrer de forma individualizada. Além disso, é necessário o uso de máscaras para todos os funcionários e distanciamento mínimo de dois metros entre os profissionais.

Barreiras sanitárias

Barreiras sanitárias foram instaladas pela Prefeitura de Carmo do Cajuru nas entradas da cidade, no dia 14 de abril. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas no município, além de identificar possíveis cidadãos com sintomas do coronavírus.

O Executivo ressaltou que a medida não é punitiva, mas sim de orientação e proteção da população em geral. As barreiras foram instaladas na divisa com Divinópolis, na MG-050 (no Distrito de São José dos Salgados), e na estrada que leva à barragem e também à comunidade do Ribeiros.

