A primeira morte por Covid-19 foi registrada, nesta segunda-feira (5), em Itapecerica.

Segundo a Prefeitura, o paciente era um idoso de 76 anos.

Ainda de acordo com as informações da Prefeitura, o paciente apresentava comorbidades, principalmente renais, que comprometeram a recuperação. Ele estava internado no Hospital Santa Lúcia, em Divinópolis.

O último boletim feito pela Administração Pública, foi no dia 30 de setembro. Na ocasião, 143 casos de Covid-19 tinham sido confirmados na cidade com 102 curados. Um novo boletim com dados atualizados será divulgado nesta segunda.