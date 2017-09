A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, por meio do Setor de Cadastro Único, convoca as pessoas que recebem o Beneficio de Prestação Continuada (BPC) para atualizarem seus dados no Cadastro Único. Quem é beneficiário e não está no CadÚnico deve fazer sua inscrição.

Os beneficiários devem comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região. O atendimento do Cadastro Único nas unidades é de segunda a quinta-feira das 7h às 11h e das 13h às 16h. O Cras I fica à rua José Francino, 465, bairro Rosário (ao lado do Posto de Saúde do Rosário); o Cras II fica à rua Agostinho Teles de Castro, 320, Nossa Senhora de Lourdes; o Cras III fica à rua Alexandre José de Oliveira, 102, Souza e Silva (antigo Posto de Saúde); e o Cras IV fica à rua Dico Lavinio, s/nº, Novo Horizonte, no Centro de Artes e Esportes Unificados (Ceus).

Para efetuar o recadastramento, é necessário que os beneficiários apresentem os documentos originais de todos os moradores da residência, pois o cadastro é de âmbito familiar (veja abaixo os documentos que devem ser apresentados).

A chefe de divisão de políticas de proteção social básica, Luana Magela Teixeira Soares, destaca que é “de extrema importância que esses beneficiários realizem o cadastramento ou atualização no Cadastro Único até o dia 31 de dezembro. Caso o beneficiário não realize seu cadastramento, pode haver boqueio do BPC. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Humano orienta que todos os beneficiários se cadastrem o mais rápido possível”.

“Há diversas pessoas em Formiga com idade igual ou superior a 65 anos que recebem o benefício de um salário mínimo. No entanto, o BPC não contempla com 13º salário. Importante esclarecer isso, pois muitas vezes o beneficio é confundido com aposentadoria”, explica Luana.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3329-1819.

Documentos que devem ser apresentados (de todos os moradores da mesma casa):

Conta de energia (luz) – (Recente)

Carteira de Trabalho (Necessária para os maiores de 16 anos)

Holerite (contra cheque) (Recente)

Comprovante de seguro desemprego

Relatório detalhado de benefício (em caso de aposentados, pensionistas, auxilio doença e maternidade e outros)- INSS

CPF (Necessária a apresentação do documento independente da idade)

Titulo de Eleitor, Carteira de Identidade – RG

Certidão de Nascimento e/ou casamento

Declaração Escolar (crianças/adolescentes de 06 a 17 anos)

Certidão de óbito (quando for o caso de falecidos cadastrados)