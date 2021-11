O avanço na vacinação, a queda no número de mortes e a conquista de dias seguidos sem nenhum caso confirmado de Covid-19 permitiram que o Governo Municipal cogitasse a promoção do Carnaval em 2022, como forma de promover o lazer e, principalmente, de fomentar a economia, em apoio aos comerciantes locais. Mas o momento instável pandêmico fez com que a Prefeitura recuasse, optando pelo cancelamento da festa.

O prefeito de Arcos, professor Claudenir José de Melo-Baiano, fundamentou a decisão no cuidado com a população, e também para não correr risco de retrocesso em importantes avanços alcançados. “O Carnaval é a maior festa do país e, portanto, a maior possibilidade de concentração de pessoas. Vamos deixar a realização da festa para 2023, querendo Deus em circunstâncias favoráveis e seguras para nossa população e visitantes”, assegurou.

Arcos avança no enfrentamento à pandemia

O Governo Municipal, gestão 2021-2024, trabalha muito para que a cidade mantenha os bons índices no enfrentamento à pandemia da Covid-19.