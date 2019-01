Uma reunião de emergência foi realizada na Prefeitura de Arcos, com a presença de secretários e membros da administração municipal, para definir uma série de ações para enfrentar a epidemia de dengue que se instalou no município.

Dentre as ações, será criado um grupo de trabalho composto por membros da administração, responsável por tomar as decisões em relação ao enfrentamento da dengue.

Outra ação é a criação de uma equipe de saúde, composta de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que serão responsáveis pelos atendimentos dos pacientes com suspeita de dengue.

“A situação é crítica. As pessoas estão brincando com coisa séria e pessoas estão morrendo. É necessário que todos saibam que esta dengue está evoluindo para óbito, poucas horas após apresentar os sintomas”, afirmou o secretário de Saúde João Júlio Cardoso.

Nesta quinta-feira (3), as Secretarias de Meio Ambiente e Obras farão a limpeza dos terrenos que pertencem ao município. Serão usadas uma patrol, uma retroescavadeira e dois caminhões para o serviço, que atenderá inicialmente os locais com maiores incidências de focos. Serão atendidos também os pedidos que já foram encaminhados para a Secretaria de Meio Ambiente.

Importante lembrar que somente terrenos da Prefeitura serão atendidos, pois de acordo com a lei, lotes particulares são de responsabilidade dos proprietários.

Além disso, as ações de comunicação serão intensificadas, com uso de faixas, outdoors, carros de som, rádios, jornais, mídias sociais e outros.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, as pessoas que precisarem descartar qualquer material, que não possa ser colocado junto com o lixo, basta ligar na secretaria que a equipe vai apanhar, seja um móvel velho ou outro material que possa acumular água.

O telefone da secretaria para solicitar o serviço é: 3359-7943 ou na Vigilância Epidemiológica 3352-1056 ou ainda pelo ZAP PREFEITURA – 99127-1774.

Mutirões

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura está no fechamento do organograma de ações dos mutirões que acontecerão em todas as regiões da cidade e fará o recolhimento de materiais e lixos, além de mobilizações de conscientização de combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti.