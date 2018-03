Na quarta-feira (7), a Prefeitura de Arcos dará início às convocações dos candidatos classificados no Processo Seletivo. O edital de convocação foi publicado no site da Prefeitura e também no mural de publicações do prédio.

Os candidatos convocados devem comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de 12h às 18h e têm até cinco dias úteis para apresentarem os documentos mencionados no edital. Os candidatos devem apresentar ainda avaliação médica. Àqueles que não se atentarem aos prazos não terão direito à convocação.

Os cargos são: auxiliar de farmácia; auxiliar de laboratório; oficial de serviço especializado – eletricista; oficial de serviço – borracheiro; oficial de serviço – lubrificador de veículos e máquinas; oficial de serviço – pedreiro; oficial de serviço – pintor; técnico de nível médio – técnico de segurança do trabalho; motorista; ajudante de serviço público; assistente; médico veterinário; operador de máquinas pesadas; e fisioterapeuta.

Para acessar o edital de convocação basta acessar o site da prefeitura no item: www.arcos.mg.gov.br/publicacoes.

As pessoas que não tiverem acesso à internet podem procurar as publicações no mural da Prefeitura, que fica no andar 1 do prédio, localizado na Rua Getúlio Vargas, 228, no Centro.