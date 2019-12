Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), enviado pelo Ministério Público (MP) ao município de Arcos, prevê que as equipes responsáveis do Executivo mapeiem e mantenham limpos os lotes vagos da cidade, sob penalidade de multa no valor de R$ 300 por dia.



A principal preocupação da Promotoria do município é a manutenção da saúde pública, tendo sob controle os índices de infestação do Aedes aegypti. Além disso, o intuito é forçar a Prefeitura quanto à aplicação das multas aos proprietários que não mantém seus imóveis limpos. A multa em questão já vigora por meio do Código de Posturas Municipal.



De acordo com o promotor de Justiça, Eduardo Fantinati Menezes, o TAC foi enviado para apreciação do prefeito Denilson Teixeira, no início desse mês. Até o momento não houve nenhuma manifestação por parte do Executivo sobre o assunto.



Proposta

A proposta prevê que todos os terrenos pertencentes ao município de Arcos, ou não, sejam mapeados no prazo de 90 dias, devendo a relação ser encaminhada ao Ministério Público para fins de controle.

No TAC está descrito que o município deve proceder com a limpeza de todos os lotes que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas, adotando, para tanto, todas as medidas de controle mecânico e alternativo no sentido de evitar a criação de larvas do mosquito Aedes aegypti.