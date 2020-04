A partir de segunda-feira (13), vários seguimentos na cidade de Arcos voltam às atividades. Permanecem suspensas as aulas da rede municipal e privada, celebrações religiosas em templos e ambientes de encontro, eventos festivos e shows, academias, clubes e setores que propiciam a aglomeração de pessoas.

O prefeito Denilson Teixeira afirma que a retomada do comércio volta de forma gradativa e controlada, mas cobra dos empresários a responsabilidade em manter os clientes seguros e livres do contágio da Covid-19.

“Estamos fazendo essa ação para começar a movimentar a economia local, sabendo que a princípio estamos conseguindo manter o vírus sob controle. Porém, ao sinal de aumento da contaminação, nada nos impede de voltar ao isolamento social. Esperamos que os empresários, comerciantes e a população como um todo sejam conscientes e atentem as orientações dadas”, alerta.

O Plano Estratégico traz em seu texto orientações para a retomada de várias atividades. Em relação ao comércio de itens não essenciais, estão autorizados a abrir de segunda a sexta-feira, de 12h as 17h, no modelo de disk-busque e delivery, com atendimento a meia porta, sem entrada de clientes nas lojas.