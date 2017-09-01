A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Semcelt) de Arcos divulgou essa semana o resultado da 3ª edição do Festival da Canção da cidade, que vai ocorrer entre os dias 15 e 17 de setembro, na Casa da Cultura. Segundo informações da Prefeitura, a novidade este ano é a premiação que chega a R$8 mil para o 1º lugar, além do troféu Janer Faria.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Semcelt), o festival dá a oportunidade de valorização dos artistas e compositores arcoenses mostrarem os trabalhos e produções e também promove um intercâmbio com artistas de diversas regiões do Brasil.
Mais de 300 inscrições foram feitas e após triagem 32 canções foram selecionadas e vão subir ao palco. Todas serão apresentadas nos dois primeiros dias do evento e sete de cada categoria serão selecionadas para a final, no dia 17.
Conforme a Prefeitura, para os turistas participantes haverá alojamento e alimentação custeados pela Semcelt. Outras informações estão disponíveis no regulamento ou pelo telefone (37) 3359-7900.
Confira a lista completa das canções selecionadas:
TÍTULO DA MÚSICA: MANHÃ SERENA
AUTOR DA LETRA: DIORGEM JÚNIOR
AUTOR DA MÚSICA: DIORGEM JÚNIOR
INTÉRPRETE: DIORGEM JÚNIOR
CIDADE: GOVERNADOR VALADARES – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: TERRA MÃE, TERRA PAI
AUTOR DA LETRA: ZÉ ALEXANDRE
AUTOR DA MÚSICA: ZÉ ALEXANDRE
INTÉRPRETE: JATANAEL ALVES
CIDADE: FORMIGA – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: O SONHADOR
AUTOR DA LETRA: TAQUINHO DE MINAS
AUTOR DA MÚSICA: TAQUINHO DE MINAS
INTÉRPRETE: TAQUINHO DE MINAS
CIDADE: BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: NOSSAS MULHERES
AUTOR DA LETRA: CARLOS GOMES
AUTOR DA MÚSICA: CARLOS GOMES
INTÉRPRETE: CARLOS GOMES
CIDADE: PRAIA GRANDE – SÃO PAULO
TÍTULO DA MÚSICA: VIAJANTE
AUTOR DA LETRA: ANTONIO ANGELO DE BRITO JUNIOR
AUTOR DA MÚSICA: ANTONIO ANGELO DE BRITO JUNIOR
INTÉRPRETE: ANTONIO ANGELO DE BRITO JUNIOR
CIDADE: TRÊS MARIAS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: CASA DOS VIAJANTES
AUTOR DA LETRA: MARTIN CÉSAR
AUTOR DA MÚSICA: JOSÉ ROBERTO CORRÊA RIBEIRO
INTÉRPRETE: ZÉBETO CORRÊA
CIDADE: BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: PASSARO ERRANTE
AUTOR DA LETRA: ROGÉRIO FLÁVIO
AUTOR DA MÚSICA: ROGÉRIO FLÁVIO
INTÉRPRETE: ROGÉRIO FLÁVIO
CIDADE: ITAMBACURI – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: MILHARES
AUTOR DA LETRA: MANOEL GANDRA FONSECA/VYTÓRIA RUDAN
AUTOR DA MÚSICA: MANOEL GANDRA FONSECA/VYTÓRIA RUDAN
INTÉRPRETE: MANOEL GANDRA FONSECA/VYTÓRIA RUDAN
CIDADE: FORMIGA – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: DONOS DO MUNDO
AUTOR DA LETRA: EDU MARENGONI
AUTOR DA MÚSICA: SILVINHO FERREIRA
INTÉRPRETE: SILVINHO FERREIRA E EDU MARENGONI
CIDADE: GUARULHOS – SÃO PAULO
TÍTULO DA MÚSICA: OBSESSÃO
AUTOR DA LETRA: ZECA BALEIRO
AUTOR DA MÚSICA: CHICO SALÉM
INTÉRPRETE: CHICO SALEM
CIDADE: SÃO PAULO – SÃO PAULO
TÍTULO DA MÚSICA: FLOR DO VALE
AUTOR DA LETRA: RONALDO TOBIAS DOS SANTOS
AUTOR DA MÚSICA: RONALDO TOBIAS DOS SANTOS
INTÉRPRETE: RONALDO TOBIAS
CIDADE: MONTE CLAROS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: ESTRADA
AUTOR DA LETRA: RUTHE GLÓRIA
AUTOR DA MÚSICA: RUTHE GLÓRIA
INTÉRPRETE: RUTHE GLÓRIA
CIDADE: PRAIA GRANDE – SÃO PAULO
TÍTULO DA MÚSICA: FLOR MORENA
AUTOR DA LETRA: PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
AUTOR DA MÚSICA: FABRÍCIO ALVES
INTÉRPRETE: FABRÍCIO ALVES
CIDADE: ITAMBACURI – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: NÃO SEI FAZER BALADAS COMO AS QUE FEZ BELCHIOR
AUTOR DA LETRA: A C DE PAULA
AUTOR DA MÚSICA: ZÉ ALEXANDRE
INTÉRPRETE: ZÉ ALEXANDRE
CIDADE: POÇOS DE CALDAS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: ABOIO
AUTOR DA LETRA: LADSTON DO NASCIMENTO
AUTOR DA MÚSICA: LADSTON DO NASCIMENTO
INTÉRPRETE: LADSTON DO NASCIMENTO
CIDADE: BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: JARDIM DAS CANÇÕES
AUTOR DA LETRA: PEDRO HOISEL
AUTOR DA MÚSICA: PEDRO HOISEL
INTÉRPRETE: CRISTINA DINIZ
CIDADE: BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: TÁ
AUTOR DA LETRA: GREGORY HAERTEL
AUTOR DA MÚSICA: THIAGO K
INTÉRPRETE: THIAGO K E BRUNA MORAES
CIDADE: SÃO PAULO – SÃO PAULO
TÍTULO DA MÚSICA: PELOS CANTOS
AUTOR DA LETRA: TAVINHO LIMA
AUTOR DA MÚSICA: KICO ZAMARIAN
INTÉRPRETE: CADA UM DE UM CANTO
CIDADE: ILHA SOLTEIRA – SÃO PAULO
TÍTULO DA MÚSICA: REGRAS DO JOGO
AUTOR DA LETRA: MARCOS VALENTE
AUTOR DA MÚSICA: MARCOS VALENTE
INTÉRPRETE: MARCOS VALENTE
CIDADE: NILÓPOLIS – RIO DE JANEIRO
TÍTULO DA MÚSICA: ASTRONAUTA
AUTOR DA LETRA: CAMILA MENEZES
AUTOR DA MÚSICA: CAMILA MENEZES
INTÉRPRETE: BANDA DOLORES 602
CIDADE: BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: VOU ANDANDO
AUTOR DA LETRA: JACKSON BORJA DE OLIVEIRA
AUTOR DA MÚSICA: JACKSON BORJA DE OLIVEIRA
INTÉRPRETE: JACKSON BORJA E ZECA TELLES
CIDADE: SANTA LUZIA – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: POEIRA
AUTOR DA LETRA: VALDENIO MARTINHO
AUTOR DA MÚSICA: VALDENIO MARTINHO
INTÉRPRETE: GRUPO VIOLASOU
CIDADE: ENTRE RIOS DE MINAS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: FICA MAIS UM POUCO
AUTOR DA LETRA: SIMONE COSTA DE ALMEIDA
AUTOR DA MÚSICA: SIMONE COSTA DE ALMEIDA
INTÉRPRETE: SIMONE COSTA DE ALMEIDA
CIDADE: SETE LAGOAS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: O LUAR
AUTOR DA LETRA: DENTINHO ARUEIRA
AUTOR DA MÚSICA: DENTINHO ARUEIRA
INTÉRPRETE: DENTINHO ARUEIRA
CIDADE: BOMBINHAS – SANTA CATARINA
TÍTULO DA MÚSICA: ERA ASSIM
AUTOR DA LETRA: EUGENIO GOMES
AUTOR DA MÚSICA: EUGENIO GOMES
INTÉRPRETE: ROBERTA ORMEZINDA
CIDADE: ARCOS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: AMAR É SENTIR DOR
AUTOR DA LETRA: REGIS HUEB
AUTOR DA MÚSICA: GUTO HUEB
INTÉRPRETE: ADRIANO MARTINS
CIDADE: LENÇÓIS PAULISTA – SÃO PAULO
TÍTULO DA MÚSICA: SEJA O MELHOR QUE VOCE PUDER SER
AUTOR DA LETRA: JOÃO DI’CAETANO
AUTOR DA MÚSICA: JOÃO DI’CAETANO
INTÉRPRETE: BANDA TODOS OS CÉUS
CIDADE: ARCOS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: MINHA MARAVILHA
AUTOR DA LETRA: DYEISON CÉSAR DA SILVA
AUTOR DA MÚSICA: DYEISON CÉSAR DA SILVA
INTÉRPRETE: DYEISON CÉSAR
CIDADE: ARCOS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: PRECONCEITO
AUTOR DA LETRA: WELDER MIRANDA
AUTOR DA MÚSICA: WELDER MIRANDA
INTÉRPRETE: WELDER MIRANDA
CIDADE: ARCOS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: COM VOCÊ
AUTOR DA LETRA: KALEBE ALVES
AUTOR DA MÚSICA: PEDRO RODRIGUES
INTÉRPRETE: SUPER LUA
CIDADE: ARCOS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: OUTRAS PAISAGENS
AUTOR DA LETRA: GUSTAVO MARINHO
AUTOR DA MÚSICA: GABRIEL MELO
INTÉRPRETE: GABRIEL MELO
CIDADE: ARCOS – MINAS GERAIS
TÍTULO DA MÚSICA: CONSTELAÇÃO
AUTOR DA LETRA: GUSTAVO MARINHO
AUTOR DA MÚSICA: GABRIEL MELO
INTÉRPRETE: SIGMA 6
CIDADE: ARCOS – MINAS GERAIS
G1