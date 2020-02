Nessa quinta-feira (13) a Prefeitura de Arcos divulgou a programação do carnavanal na cidade que até então ocorrerá entre os dias 22 a 25 deste mês na praça Floriano Peixoto.

Porém, na noite dessa quinta foi registrado um forte temporal que atingiu várias áreas do município, deixando danos estruturais e prejuízos financeiros ainda incalculáveis para a cidade.

De acordo com informações do portal Arcos, o ocorrido levou a administração municipal a repensar sobre a realização do carnaval arcoense de 2020, por motivos financeiros.

Na programação consta: 3 DJ’s sendo eles DJ Biel, DJ Junior The Beat e DJ Anderson Santos nas atrações confirmadas e estruturas com Iluminação Cênica, 15 seguranças por noite e 5 por matinê, 6 banheiros químicos por dia, contando com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Saúde,