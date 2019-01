A Prefeitura de Arcos, por meio da secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SEMCELT), criou uma comissão de organização do carnaval 2019, com participação de formadores de opinião da sociedade civil e de representantes de blocos tradicionais que decidiram resgatar o modelo dos primeiros carnavais de rua, com desfiles de blocos em um circuito que abrange os principais bares da região central da cidade.

Neste ano, a festa terá outro formato, com uma programação de sexta-feira (1º de março) a terça-feira (5) e que contará com os desfiles de blocos carnavalescos em vários pontos da cidade, com itinerários diferentes, além de ter como objetivo principal, resgatar as tradições da festa, como a eleição do Rei Momo, Rainha e Princesa, dentre outras ações que relembram o nosso Carnaval.

A Praça Floriano Peixoto, tradicional por abrigar os melhores carnavais da cidade, será o ponto de dispersão dos blocos e receberá uma estrutura com tendas, banheiros, segurança, palco e DJ’s todas as noites, além de duas matinês (domingo e terça-feira). Também será programado o encontro dos blocos na Praça do “Vivi” onde, no domingo e na terça-feira de Carnaval, acontecerá a tradicional chuveirada (caminhão pipa) para refrescar os foliões do calor.