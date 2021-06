A Prefeitura de Bambuí faz um alerta à população sobre a ação de duas mulheres se passando por agente de saúde para entrar nas casas. A ação pode ser um golpe para um possível furto.

As visitas domiciliares no município estão suspensas neste período de pandemia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os agentes de saúde e de endemias não estão fazendo as visitas, somente em casos de exceção para atendimento a um paciente acamado ou para entregar uma receita.

A Secretaria de Saúde recebeu a informação de que duas mulheres visitaram uma moradora se passando por agente de saúde. Em Iguatama também aconteceu este fato e seguido de roubo na residência.

Na tarde dessa terça (29), uma idosa de 83 anos foi vítima de furto na sua residência, situada à área central de Iguatama.