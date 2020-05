A Prefeitura de Bambuí realizou a desinfecção da praça Coronel Tôrres e de agências bancárias. Locais onde há muito fluxo de pessoas.

A ação realizada por profissionais da Secretaria de Saúde faz parte das várias medidas, adotadas pela Prefeitura para evitar a contaminação pela Covid-19 na cidade.

A desinfecção da praça Coronel Tôrres é uma medida preventiva, uma vez que o local tem um grande fluxo de pessoas. A praça foi isolada na última sexta-feira (15) e irá permanecer assim por tempo indeterminado.

De acordo com a Prefeitura, a sanitização nas portas das principais agências bancárias também se faz necessária devido ao grande número de pessoas que vão a estes estabelecimentos, principalmente agora em busca do auxílio emergencial do governo federal. Com o aumento de pessoas nos bancos a Secretaria de Saúde reforça a recomendação para o uso de máscaras e manter o distanciamento entre as pessoas.